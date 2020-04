Piden tomar medidas urgentes contra el coronavirus en el transporte

Hernán Villarreal Rodríguez, doctor en economía, lanzó una serie de medidas que señaló deberán tomarse de manera urgente por parte de las autoridades para evitar que con la aglomeración de personas, en los diferentes medios de transporte, aumenten los contagios de Covid-19

Por: Andrea Rodíguez

Como primer medida señaló que se debe realizar un escalonamiento de horarios en todas las empresas, para que de esta forma la entrada de los trabajos se reparta proporcionalmente entre las 6:00 am, 7:00 am, 8:00 am, 9:00 am y 10:00 am y así se pueden eliminar las horas pico.

En el caso del transporte, el doctor indicó que es necesario que los choferes de transporte urbano y de personal deben estar atentos de permitir solamente un máximo de 20 pasajeros por autobús.

En esta medida se invita que todos estén sentados y se distribuyan de manera que tengan distancia, es decir uno en cada dos asientos, para que así se evite que dos pasajeros vayan sentados de forma contigua.

En el caso del pago en el transporte urbano se recomienda que se realice unicamente con tarjeta feria para que el chofer ya no reciba dinero en efectivo.

Para el sistema Metrorrey, se señala que se debe organizar a los pasajeros para que en cada vagón no viajen más de 80 pasajeros.

Entre otras de las medidas, Villarreal Rodríguez mencionó que los taxis y plataformas digitales, como Uber y DiDi, deben permitir el costo del pasaje entre 3 pasajeros, de los cuales dos se distribuyan en los asientos de atrás y uno adelante.

Como otra medida se señala el fomentar el auto compartido entre los que normalmente utilizan el auto y con los que normalmente usan el transporte público.

Asimismo se pide se lleve a cabo la limpieza o desinfección de las unidades de transporte cada vuelta que realice, o cada vez que llegue a su terminal, ya sea en autobuses urbanos, de personal, metro y taxis.