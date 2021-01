Piden padres de familia que sus hijos regresen a clases

El regreso a clases de manera presencial, se ha convertido en una de las demandas de los padres de familia para este ciclo escolar

Nuevo León.- Desde marzo pasado, los alumnos dejaron de asistir a las aulas ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavuris.

"Creo que es necesario que regrese porque en casa, a pesar de los esfuerzos de los maestros y de los padres de familia, creo que no aprenden como estar frente a su maestro".

"Les a afectado mucho porque no aprenden igual, no aprenden igual y como que siento como que se sienten más flojos y no aprenden igual en la casa que cuando están en la escuela".

Los padres de familia señalan que los menores se han hecho menos sociables e incluso más rebeldes durante el confinamiento.

"Nada más dan más lata, era más tranquilo, más sociable con sus amigos".

"No sociable, realmente es la escuela lo que le afecta mucho, no es el mismo aprendizaje que personalmente".

"Se han hecho un poco más anti sociales, sí necesitan salir, distraerse mucho".

La psicóloga Lucy Magaña explica que la interacción entre niños es fundamental para su desarrollo.

"Para los niños es muy importante, a partir de los seis años se desarrolla la parte social en el ser humano, si te fijas es cuando su juego ya no es tan individual, si ves antes de los seis años el juego de los niños pareciera que están en grupo pero cada quien está jugando lo suyo y ya a partir de los seis años ya empiezan a tener más amiguitos".

Incluso los casos de aislamiento se han incrementado.

"¿Cómo lo están sí entiendo? Me dicen que se sienten desmotivados, que piensan que si día como que no tiene sentido, pareciera que los días son iguales y muy planos, que les falta cómo está frescura que da el relacionarnos, el sociabilizar".

Para muchos padres de familia la estancia en la casa de los menores también es un conflicto porque trabajan el papá y la mamá y no tienen con quien dejar a su hijo al cuidado.

"Porque los niños se trauman con el celular con internet, se pelean entre hermanos, hacen dibujos que no deben hacer por medio del celular".

"Lo pongo a estudiar o hacer algo y empieza a llorar".

A nivel mundial en algunos países, como Uruguay, las clases ya son presenciales.

La asistencia es voluntaria y cuentan con todas las medidas sanitarias para prevenir bretes por Covid-19.