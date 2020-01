Piden no sacrificar a 'Marino'

Activistas en pro de los animales piden una segunda oportunidad para "Marino"; el perro que podría ser sacrificado por morder a un niño

Noticias de hoy - 29/01/2020 08:02 a.m.

Por: Jesús Vargas

El perro de la raza "pitbull" se encuentra bajo evaluación para que un etólogo determine sí puede regresar con sus dueños.

"Marino" dejó el centro canino en donde se encontraba y fue trasladado a otro sitio con mejores condiciones para su revisión, explicó la activista de Prodan, Ivonne Escárcega.

"Lo que nos encontramos fue a un perrito que es sociable, es un perrito que no fue agresivo con ninguno de nosotros, recibió un baño de espuma y se dejo agarrar, estaba completamente interesado en jugar, en interactuar socialmente con nosotros".

En la evaluación del perro participa la asociación Prodefensa Animal, Prodan.

"Yo sí creo que este perrito, más bien, reaccionó a estímulos y seguramente persiguió y habrá que ver muy bien cómo estuvo el caso".

El pasado 9 de diciembre el perro mordió a un niño, aparentemente bajo el estrés que le causaron fuegos pirotécnicos y un tumulto de personas que pasaban frente a su domicilio; el perro escapó y atacó.

Prodan recomienda que el perro no sea sacrificado, aunque será necesario que la familia adopte recomendaciones como: no dejar a niños pequeños cerca de él ya que, por su tamaño y fortaleza, puede derribarlos sin la intención de dañarlos.

También sugieren mantenerlo en un lugar más abierto, sin cadenas y bajo cuidado de un adulto.

"Un etólogo de otro difiere en el tiempo que les tome, algunos lo resuelven en algunos días, otros se llevan semanas, todo depende de lo que el etólogo diga".

"Marino" suma 52 días en espera de que la Secretaría de Salud de Nuevo León resuelva su situación.

"No es el caso que se resuelve típicamente de los animales agresores, esta vez entró la Fiscalía por una denuncia ante la policía y el trámite y el proceso es diferente", explica Escárcega.

El animal no podrá ser dado de alta hasta en tanto el especialista no determine que "Marino" no es un perro agresivo.