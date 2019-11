Piden multar con hasta 25 mil pesos a quien tire colillas de cigarro

Una propuesta para multar con hasta 25 mil pesos a los ciudadanos que tiren las colillas de cigarro en sitios indebidos y con hasta 168 mil pesos a los negocios que carezcan de ceniceros, y aplicar sanciones a todos los habitantes, empresas y dependencias de gobierno que no separen la basura o que manejen de modo incorrecto los residuos, se presentó en el Congreso de Nuevo León

Por: Olivia Martínez





La diputada Karina Barrón, de Movimiento Ciudadano, planteó esas sanciones como parte de su propuesta de Ley de Residuos Sólidos.



La legisladora pidió obligar a personas, empresas y dependencias gubernamentales a contar con recipientes especiales para el depósito y posterior manejo de colillas de cigarro.



Las multas serían de 2 mil 534 pesos a 25 mil 347 pesos para los ciudadanos que tiren colillas de cigarro.



Y de 42 mil 245 pesos a 168 mil 980 pesos para empresas y negocios que no cuenten con los ceniceros.



De 84 mil 490 pesos hasta un millón 689 mil pesos para las dependencias de gobierno que no cuenten con contenedores especiales para los cigarros y la separación de la basura orgánica.



Lo que se busca son sanciones ejemplares.



La legisladora recordó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de El Bronco tiene 200 millones de pesos para combatir la contaminación, pero no los ejerce.



