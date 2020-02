Piden meter en cintura a Ternium... y empresa calla

Diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano y la dirigencia estatal panista exigieron a las autoridades federales y estatales meter en cintura a Ternium, para impedir que siga contaminando. Alegaron que no es posible que siga causando daños en la salud de la población

INFO7

Por: Olivia Martínez

Tras revelarse que la acerera Ternium contamina cada vez más en perjuicio de vecinos, de los universitarios y de la población en general, los diputados del Congreso de Nuevo León lanzaron un ya basta y exigieron sancionar a la empresa.

El legislador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, exigió a a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal proceder contra la industria contaminante.

"Hacer valer la ley y hacer que el que contamine la pague, ir, inspeccionar... me encantaría verlos, en lugar de peleándose por ver que la responsabilidad es de otro, peleándose por la responsabilidad, eso es el tipo de gobierno que yo quiero ver, una autoridad de verdad que esté consciente de la necesidad que tenemos, incluso hasta como especie, por la sobrevivencia de nuestra propia especie".

El líder estatal del PAN, Mauro Guerra, dijo que se han topado con oídos sordos.

"Buscando en lo local yen lo federal que las dependencias encargadas de inspeccionar el estatus que tienen, cumplan con su trabajo, no se ha hecho por algunos argumentos de falta de personal, nosotros creemos que es falta verdaderamente de voluntad y de inspeccionar", aseveró.

Puede interesarte...

Los legisladores reprocharon que, pese a que la contaminación derivada de la industria cobra vidas, las autoridades sigan sin hacer nada.

"No podemos tener autoridades que con tanta facilidad se desentiendan, y no tengan esa responsabilidad de velar porque nuestro futuro esté bien resguardado, o, porque nuestro ecosistema no esté contaminado y porque la gente y las empresas e industrias que no estén a la altura de ese mandato, de esa obligación que tenemos para poder subsistir porque estos ante una emergencia de carácter global, entonces necesitamos hacerlas entrar en razón", aclaró.

Estudios del Centro Mario Molina han determinado que Ternium causa cada vez mayores daños en la salud de la población, particularmente en estudiantes, maestros y empleados del campus de la UANL en San Nicolás y en los vecinos que habitan a la redonda.

Además, esta planta acerera es la segunda empresa que más contamina con dióxido de carbono en todo Nuevo León.

La contaminación surge no sólo de sus chimeneas, sino que también proviene de montañas de óxido acumulados en sus patios a la intemperie.

Desde hace varias semanas, Info7 solicitó una entrevista con el presidente global de esa siderúrgica ítalo-argentina, Máximo Vedoya, pero no hubo respuesta.

Puede interesarte...

Esta semana se buscó nuevamente al directivo, pero la empresa volvió a callar.