Piden justicia para Abril, a dos meses de su asesinato

A dos meses del asesinato de Abril Pérez Sagaón, su hermano Javier se quejó del aparato de procuración e impartición de justicia, ya que no hay detenidos ni indiciados por ese crimen

El homicidio de la regia ocurrió en la Ciudad de México, pero su familia en Nuevo León clama justicia desde aquí.

El exesposo de Abril, Juan Carlos García, huyó a Estados Unidos y está prófugo.

En enero del año pasado, él la golpeó con un bate intentando matarla, en mayo ella se divorció, en octubre él fue detenido, pero un juez reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa por el de violencia familiar y el 8 de noviembre lo dejó en libertad.

Y 17 días después, el 25 de noviembre, precisamente en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril fue asesinada frente a sus hijos, tras una audiencia por la custodia de los menores.

El hermano de la víctima lamentó la impunidad.

"No ha sido eficiente y eso hace que las cosas sean lentas y pues a estas alturas, dos meses después, es irrisorio que no exista nadie detenido. Han pasado ya dos meses, hemos estado muy atentos en los temas de avances judiciales, con la Procuraduría, sin embargo, a pesar de que se ha hecho el esfuerzo no hay detenidos y esta persona sigue prófuga", lamentó.

Abril dejó a sus hijos de 14, 16 y 18 años de edad, quienes siguen esperando que las autoridades resuelvan este homicidio, además de que el papá de ellos se desatendió de sus obligaciones.

"No es tanto que estén desprovistos porque nosotros les estamos proporcionando, y estamos asumiendo esa responsabilidad, pero de parte de él no ha habido ningún apoyo directa o indirectamente y eso es preocupante porque ¿quién deja a sus hijos a la deriva?", cuestionó.

Y aunque el asesinato de Abril conmocionó al país, lo real es que sigue sin haber justicia.