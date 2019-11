Piden investigar a La Pastora tras muerte de 'Wookie'

INFO7

Por: Yaressi Ortega

La muerte de la Jirafa "Wookie" esta generando dudas sobre el trabajo en el Parque La Pastora, por ello, la diputada del PAN Claudia Caballero, presentará un exhorto a Parques y Vida Silvestre y al Gobierno del Estado.

La exigencia es para tener una respuesta técnica y saber lo que pasa desde hace meses en el parque que se dan este tipo de situaciones.

"Vamos a exigir conocer la necropsia qué pasó realmente con la jirafa, si fue realmente una enfermedad en la sangre como se dice o si fue más que nada por el hábitat que no está acostumbrado por el frío que no se contaba con calentador o un piso térmico como varios especialistas lo han señalado", expresó.

La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente dijo que actualmente al frente del Parque se encuentran un abogado y un cazador, situación que resulta de gran preocupación.

"Un director operativo es abogado y se llama Alfonso Rodríguez y el encargado actualmente me comentan que es Humberto Maldonado, un cazador de la entidad entonces es preocupante que el zoológico la pastora esté en manos de este tipo de personas que no conocen del tema", indicó la diputada.

Caballero, dijo que analizarán a detalle la situación y en un recorrido realizado el día de hoy observó situaciones como que ya solo hay tres flamencos de los cuatro que se tenían, entre otras cosas.

"Hay un tema preocupante el cual nos han dicho en redes sociales la verdad no he checado, señalan que los empleados o los doctores no trabajan el tiempo completo y eso pues también nos preocupa porque al final del día es toda una cadena y el mal trabajo sale a flote entonces igual nos enteramos que había cuatro flamingos ahorita dando un paseo quedan solo tres", aseguró la legisladora.