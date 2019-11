Piden Diputados no violencia a mujeres

La raquetbolista Paola Longoria recibió un reconocimiento en el Congreso de Nuevo León durante la conmemoración del Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Legisladores de Nuevo León realizaron una caminata para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Un grupo de mujeres los acompañaron y finalizaron el recorrido en la puerta del Congreso de Nuevo León.

"Aquí falta compromiso por parte del gobernador los alcaldes, las alcaldesas para que tengan un presupuesto de género, necesitamos no verlo como un gasto, sino como una inversión el tema para erradicar la violencia hacia las mujeres", señala la legisladora de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón.

La Senadora Indira Kempis pidió a la Fiscalía de Justicia que profundice en los casos donde las mujeres sean víctimas.

"Los casos de violencia, los casos de feminicidio no son investigados o no tienen culpables, no tienen responsables y ellos los tendríamos que tener en la cárcel, a los agresores".

En el pleno del Congreso la raquetbolista, Paola Longoria, recibió un reconocimiento por ser una mujer que inspira a sobresalir.

El presidente del Congreso, Juan Carlos Ruíz destacó la carrera de la atleta mexicana.

"Paola nos llena de orgullo a cada uno de nosotros. Es por ello que los integrantes de la setuagésima legislatura del Congreso de Nuevo León, le rendimos un justo homenaje en el marco del Día Internacional de la lucha contra la violencia de mujeres".

Por su parte la deportista agradeció el reconocimiento y pidió a las mujeres no permitir ser víctima de violencia.

"No podemos permitir que la violencia se normalice, los tres poderes de la federación tienen la capacidad de crear y modificar leyes, crear programas que sanciones de manera justa la violencia y que combatan de origen a través de programas sociales, la desigualdad de género".

En los últimos años Nuevo León se ubica entre los primeros lugares en índices de violencia contra la mujer.

Tan solo este año suman 58 feminicidios al cierre de octubre.