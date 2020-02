Piden destitución y medidas más certeras en Metrorrey por casos de acoso

Por: Yaressi Ortega

Las diputadas locales se mostraron molestas tras las declaraciones del director de Metrorrey, Manuel Benjamín González, al señalar que es "fake news" la red de acoso que opera en el sistema de Metro y que se dio a conocer a través de redes sociales.

Por ello, la diputada Karina Barrón, de Movimiento Ciudadano pidió que se destituyera a este funcionario, ya que comenta es inaceptable no conozca lo que sucede en dicho sistema de transporte.

"Creo que el hombre ni está informado, está minimizando el gran problema y las cifras lo dicen 9 de cada 10 mujeres han sido acosadas en el transporte público, hacemos y aprovechamos a hacer un llamado al gobernador para que quite o remueva a este director porque al parecer está queriendo minimizar la gran problemática que tenemos en el transporte público y porque no poner a una persona sensible en el tema, porque no poner a una mujer ahorita que esta el tema", comentó la legisladora.

La diputada dijo que hay testimonios de estudiantes y mujeres en redes sociales que señalan este tipo de hechos en el sistema de transporte por lo que no se puede minimizar los hechos.

"Creo que no sé en que realidad o en qué país está viviendo, si dice que todo es inventado ahí lo vemos en las cifras no mienten, ONU Mujeres lo sabe, y lo dijo el secretariado ejecutivo también de los delitos que están en aumento en el estado", explicó.

La diputada Julia Espinosa de los Monteros, de Morena, señaló que es lamentable que el directivo haga esos señalamientos en torno al tema.

"Es lamentable lo que el menciona porque las mujeres constantemente todos los días están siendo acosadas y violentadas en el Metro no es un transporte seguro, está totalmente desinformado, las estadísticas de ONU Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres muestra lo contrario 9.6 de las mujeres que utilizan el transporte público están siendo acosadas... es lamentable su declaración", afirmó la legisladora.

Mientras el diputado Luis Donaldo Colosio dijo no se deben minimizar, así como así lo ocurrido, por el contrario, señaló que deberían atender de inmediato la situación.

"En su lugar estaría alarmado de siquiera la posibilidad de que algo así exista en el transporte o servicio que yo estoy administrando, si hay algo así yo pondría mi atención y todo mi aparato de administración para ver que está pasando, no lo minimizaría así... que no traten de esconder algo que no es, simplemente que con mucha humildad reconozca y actúen", afirmó Colosio.