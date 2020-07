Indispensable convocar a Convención Nacional Hacendaria: alianza federalista

Foto: Especial

Tras remarcar que persiste inequidad en la distribución de los recursos que otorga la federación a los estados calificaron de necesaria y oportuna dicha reunión

Por: Rosalinda Tovar

Monterrey.- Al resaltar que persiste un panorama de desigualdades en México por la injusta distribución de la Hacienda Pública, los gobernadores de la "alianza federalista" subrayaron que se debe convocar a una Convención Nacional Hacendaria.

Reunidos en Durango, los mandatarios calificaron de indispensable este llamado, puesto que no existe equidad en lo que aportan y reciben las entidades.

"No es posible que haya entidades que tienen en promedio una asignación percápita de casi $11, 000 pesos mientras que en otras no llegan ni a $5, 000 pesos y luego la discrecionalidad (...) para empezar hay una ley de coordinación fiscal hecha sobre las rodillas totalmente endeble que no tiene asidero constitucional y qué es sólo producto de un acuerdo de voluntades que se fraguó hace 45 años", expresó Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán.

Agregó que actualmente de cada peso que recauda la federación, el gobierno central se queda con el 80 por ciento, dejando solo el 20 por ciento a los estados y municipios, y aún así los acusa de ´derrochar´ ese recurso.

"Yo tengo una deuda reducida de 18 mil millones de pesos que equivale a menos del 5% del producto interno bruto de mi estado, ¿donde está el derroche y el mal uso de los recursos? han vendido con ese cuento porque el gobierno central le conviene, pero vamos a demostrar que no es así, entonces es oportuna, necesaria e indispensable una convención nacional hacendaria", puntualizó.

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, manifestó que las características de las entidades son distintas, por lo que no existe equidad en esta repartición.

"Por supuesto que no hay equidad en la distribución de estos recursos(...)hay estados que no cuentan con las características que tenemos nosotros, por eso es tan importante hoy como nunca en la historia de que se convoque a esta convención nacional hacendaria para que exista una verdadera distribución equitativa de los recursos, que por cierto son recaudados en nuestros estados", concretó.