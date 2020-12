Clientes bancarios, víctimas fáciles para la delincuencia: especialista

| 01/12/2020 | ionicons-v5-c 07:00 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- Entre ellos destacan uno de 600 mil pesos en San Pedro; otro de medio millón en Lomas de San Francisco, en Monterrey; uno de un millón 400 mil, en Centrito Valle; uno de 720 mil pesos en Contry San Juanito, y los más recientes de un millón de pesos en La Fe en San Nicolás y el de 100 mil pesos a un doctor que fue asesinado durante el asalto en el estacionamiento de una plaza comercial de la avenida Gonzalitos.

"Están observando todos tus movimientos cuando retiras dinero y ellos pueden estar simulando alguna transacción, no sé un cambio de billete algo muy sencillo, pero se dan cuenta de los movimientos que estás tú haciendo adentro y con los cómplices afuera pues es muy fácil, son víctimas muy fáciles para la delincuencia de ese tipo de robos, de ese tipo de asaltos", indicó Javier Garza Morua , especialista en seguridad.

Y aunque no lo descartó señaló que es poco común que los empleados bancarios estén involucrados en este tipo de asaltos.

"Si se puede dar el caso se puede dar el caso por qué no, no es algo común realmente, te voy a ser franco, no es algo común que suceda y menos aquí en Monterrey, pero puede darse el caso de que el mismo empleado se da cuenta de que en cierto personaje va con cierta regularidad hacia el banco y retira una fuerte cantidad de dinero y a lo mejor en un plática de esas de barrio lo comentas y por ahí puede surgir la inquietud de un delito".