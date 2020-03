Piden amparos ante escasez de medicamentos para pacientes con cáncer

Por: Iram Hernández

Se manifiestan por desabasto y exigen frenar muertes en pacientes de cáncer por falta de medicinas en Nuevo León

Actualmente son decenas, quizá cientos los enfermos de cáncer que esperan encontrar medicamentos y no formar parte de las cifras de fallecidos como ha sucedido recientemente con casos de niños.

Padres de familia con pequeños que luchan contra esta enfermedad, organismos civiles y miembros del PRD en la entidad se manifestaron a las afueras de la clínica 25 del IMSS para denunciar la persistencia de este desabasto, pero también para sumarse a la campaña "Yo te defiendo" donde mediante amparos buscan conseguir las medicinas.

El consejero nacional del PRD Aníbal Garza dijo que desde mayo del 2019 lanzaron el proyecto mediante el cual en Nuevo León se han tramitado cuatro amparos en beneficio de 60 pacientes.

"Con estos amparos se ha logrado que las autoridades les den los medicamentos, en caso de que no se los den, hay repercusiones legales, penales contra del instituto y decir que ya basta, no queremos más fallecidos por la falta de medicamentos", enfatizó Garza.

Las personas interesadas podrán llamar al teléfono 5555555555 o al 10858000 extensión 1234 o al 818176420 para tramitar el amparo de forma gratuita.

Nora Martínez madre de Josué Omar quien tiene leucemia linfoblástica aguda desde 2015 había estado en orden, pero tuvo una recaída en septiembre también ha estado batallando con el abasto de fármacos lo que no ha permitido que sea candidato para un transplante de médula.

"Es triste, hace 15 días estuve en mi unidad y no lo podían canalizar porque no había ni gasas, le ha estado faltando paratinaza, mincristina, cardioxan diferentes tipos de quimioterapias que hacen falta."

"Hay veces que nos los donan y otras los tenemos que corretear o comprar por nuestras cuentas, hay fundaciones que nos apoyan, pero son cientos de niños, nos dicen que no hay medicamentos y es mucha importancia porque hay muchos niños que fallecen que no tiene la culpa de estar enfermos", apuntó la madre de familia originaria de Reynosa.

Al respecto, Aliver Rodríguez ciudadano dirigente del PRD señaló que más que una acción partidista se trata de un programa social al criticar que las autoridades no han actuado a la altura de las necesidades del país.

"No podemos estar en campaña los 365 días del año por seis años, ahí están las personas sufriendo y el gobierno no tiene la solución ni la anda buscando, hay muchas necesidades pero esta es una prioridad es una acción social ante estos niños que pueden tener una solución, pero el gobierno no se las da", agregó Aliver Rodríguez.