Piden a paisanos que residen en EU no viajar a Nuevo León

Estados Unidos se ha convertido en el destino donde la mayor parte de los viajantes de Nuevo León han importado el Covid-19

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Al aproximarse le fecha de Semana Santa donde paisanos viajan a México, y uno de los destinos más visitados es Monterrey, el Secretario de Salud, Manuel de la O, pidió que no viajen, al compartir la opinión que Nuevo León, no es el patio trasero de Estados Unidos.

"A todos los pacientes que deseen venir de Estados Unidos lo ideal es que no vengan porque como ha dicho el gobernador no somos el patio trasero de EU. Hacerles la prueba a todos no sería correcto científicamente. La prueba tiene sus indicaciones precisas".

El titular de Salud también dijo que por la contingencia sanitaria recomendó a las personas que tampoco viajen.