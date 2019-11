Piden a las autoridades viales actuar contra conductores gandallas

En la avenida Las Américas para incorporarse a Miguel Alemán, en el municipio de Guadalupe, abundan los automovilistas gandallas que no respetan al conductor que circula de manera correcta en su carril

Por: Gerardo Burgoa

Todos conocemos a un gandalla o también hemos sido un gandalla, quienes son estas personas, pues aquellas que tratan de sacar ventaja para resolver una situación, podría ser interpretado como ser más listo, u oportunista, abusivo por naturaleza, defecto que a nadie enorgullece.

Y esto queda demostrado a diario en toda el área metropolitana de Monterrey.

En plena hora pico hicieron su aparición a varios automovilistas gandallas.

En los carriles exprés de Constitución, para tomar el paso a desnivel hacia el túnel de la Loma Larga.

Sin hacer fila y meterse a la brava, el chofer de este camión urbano lo intentó, lo intentó hasta que una pasa gandalla lo dejo ingresar al carril.

En este video como los gandallas operan entre sí para lograr su objetivo.

Este automovilista que va detrás, logra ingresar de manera abusiva y le hace espacio al otro que va delante de él para que se meta sin problema alguno. Aunque esta acción provocó una sonora mentada de los ciudadanos ordenados.

Incluso llegando al lugar por donde no se debe ingresar, hay un señalamiento que les pide no ser abusivo, que no se meta y que haga la fila correspondiente. Pero simplemente les vale.

Así las cosas y ojalá las autoridades viales hagan algo al respecto para frenar tanto gandalla, que en muchas veces terminan siendo apaleados y en accidentes laterales.