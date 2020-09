Piden a aficionados de Rayados y Tigres no realizar caravanas previo al Clásico Regio 124

Además, el Gobierno Estatal exhortó a los dueños de los restaurantes que van a tener la transmisión del juego a no violar los aforos que ya se les permitieron

24/09/2020

Monterrey.- Debido a que el sábado se llevará a cabo el clásico regio 124, las autoridades estatales pidieron a la población no realizar caravanas ni concentraciones, ya que no estarán permitidas.

En rueda de prensa, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez convocó a ver el juego de Monterrey y Tigres en casa, además que exhortó a los dueños de restaurantes que van a tener la transmisión a no violar los aforos.

"No es necesario que salgan a la calle. La instrucción que tiene nuestra policía es no permitir ese tipo de cosas (caravanas), porque sé que les divierte, a mi también me encantaría llevar mi bandera, apoyar a nuestro equipo; pero en este momento, en esta circunstancia, no lo hagamos porque si lo hacemos, vamos generar un problema", expresó.

"Convoco a los dueños de negocios que van a pasar el juego por televisión, no excedan el porcentaje que hoy no les estamos autorizando, no pongan en riesgo su negocio, no lo hagan", continuó.

Mencionaron que tanto Policía Municipal de Guadalupe como Fuerza Civil, estarán vigilando para evitar que se den aglomeraciones; sin embargo insistieron a la ciudadanía no hacer esta actividad.

"No podemos dedicar la policía para andar quitando a la gente que este congregada, creo que eso no es adecuado, no queremos hacerlo".

Así mismo el mandatario dijo que pedirán a los dueños de los equipos expedir un comunicado dirigido a la afición en el que se les pida quedarse en casa a ver el partido.