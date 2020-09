Pide renuncia de director de Injuve por error que cometió

El ex diputado local Enrique Barrios dijo que el director del Injuve, Alejandro Reyna, debe dejar el cargo, por la 'estupidez' que cometió al encabezar un festejo con concurrencia y además hacerlo sin atender las medidas de protección, ya que como funcionario debe poner el ejemplo

Nuevo León.- El ex diputado local Enrique Barrios dijo que el director del Instituto de la Juventud, Alejandro Reyna Aguilar, debe dejar el cargo por el error que cometió al encabezar los festejos patrios en un bar del municipio de Santiago, con aglomeración de invitados, celebración en la que el funcionario y los demás asistentes ignoraron las medidas de protección ordenadas por las autoridades de Salud.

Así se refirió el también abogado a lo hecho por el funcionario estatal.

"Me parece que si es un acto de prepotencia deberían de pedirle la renuncia al muchacho porque es una estupidez lo que hizo, porque siendo servidor público tienes que ser doblemente cuidadoso de no exponer a nadie", comentó.

"Es una tontería, es una borrachera, creo que deberían de separarlo del cargo si no pide una disculpa".

El ex legislador condenó la forma en que se comporta el gobierno del estado de Nuevo León, al no predicar con el ejemplo.

"Es un caso que ejemplifica muy bien lo que esta pasando en el gobierno del Estado, en el sentido de que nos impone restricciones muy fuertes a los ciudadanos, pero ellos no las aplican, no es el único funcionario estatal que puedes verlo violando las normas que ellos mismos emiten, en el caso de este joven del Instituto me parece una irresponsabilidad total", señaló Enrique Barrios.

Y exigió aplicar la ley.

"Puede ser una oportunidad para que este gobierno ponga un ejemplo y aplique un castigo y aplique las multas y clausuras que a otro tipo de negocios si le aplicaría si cualquier persona hubiera violado las reglas de esta pandemia".

Pese a los cuestionamientos, el gobierno estatal sostiene a Alejandro Reyna Aguilar, como director del Instituto de la Juventud de Nuevo León.