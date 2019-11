Pide mayor atención por feminicidios en NL

Por: Yaressi Ortega





El incremento de feminicidios en Nuevo León, es una situación preocupante en materia de seguridad por lo que el senador Víctor Fuentes, exhortó al Congreso de expandir la alerta de género en todo el estado.

"Estamos solicitando que sea a lo largo de Nuevo León y la declaratoria se aplique en políticas, recomendaciones, y protocolos en todas los casos sin distingo de municipio.

"En la declaración que se hizo de alerta de género en cinco municipios la recomendación fueron 18 medidas (recomendaciones) en materia de seguridad, prevención, justicia y cero tolerancia", dijo Fuentes.

Por este motivo, fue que propuso crear un semáforo del feminicidio y observatorio ciudadano que lleve el número exacto de este tipo de delitos en el estado.

Las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Gobernación que en total fueron 18, no se han cumplido al menos tres de las cuatro enfocadas en materia de seguridad, en el tema de prevención se establecieron cuatro, tres se mantienen en proceso de cumplirse, mientras en justicia de las nueve medidas seis siguen sin cumplirse.

"De las 18 medidas que se determinaron por parte de la secretaria de gobernación para cumplir con las recomendaciones emitidas en el dictamen de 2016, se han cumplido tres, siete están en proceso y ocho no se han cumplido", expresó.

El senador dijo que debe haber una determinación de las autoridades en darle seguimiento al tema, para erradicar la problemática de violencia contra las mujeres, tema en el que coincidió la diputada federal Annia Gómez.

"Me atrevería a decir que es falta de voluntad de parte de los encargados en el Estado de Nuevo León de aplicar la alerta, las recomendaciones y creo que lo hemos visto muy claro en cuanto a las declaraciones del gobernado es evidente que no le interesa y no porque ignora que existe una alerta y mecanismos que el debería de exigir al resto de su equipo y los municipios", indicó la legisladora.

En tanto, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que la cuestión de "cero tolerancia" que se maneja en la alerta de género, habla de cumplir con lo establecido de forma correcta.

"Esto es que no se permita que hay violencia de género, que se investigue y sobre todo también que se sancione, porque si hay impunidad, mientras no haya castigo a las personas que agredan no se va a poner el ejemplo para que no lo sigan haciendo.

"Si una persona denuncia tienen que aplicarse medidas de atención inmediatas de la autoridad, si ella esta acudiendo es porque a lo mejor está en riesgo su vida por lo que se tiene que aplicar las medidas de prevención", indicó.

A la fecha señaló Velasco, se tiene un total de 86 víctimas mortales que no denunciaron a tiempo algún tipo de violencia y dijo que los datos con los que cuentan la Fiscalía.

El senador agregó que aunque hay municipios como San Pedro, Santa Catarina y San Nicolás con bajo número de denuncias por hechos de violencia, no están a salvo de padecerla.

El senador estuvo en compañía de la diputada federal Annia Gómez, la presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco, de Mariposas A.C, Diana Salazar, entre otras.