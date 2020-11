Pide justicia tras muerte de su hija en volcadura de razer

La familia de Sofía Michelle, la joven que murió en un accidente automovilístico en la Sierra de Santiago, denunció irregularidades en la carpeta de investigación

| 24/11/2020 | ionicons-v5-c 11:13 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- Su madre, la señora Blanca Nelly Torres, señaló que han encontrado diversas irregularidades y piden justicia para la joven de apenas 23 años de edad y quien estaba a punto de graduarse como abogada.

"La verdad no se me hace justo eso que estamos viviendo, más que todo porque no se vale que se hayan aprovechado del duelo de nuestra hija para hacer sus cosas a su manera, no se me hace justo, queremos justicia".

La madre de la joven fallecida aseguró que el conductor del razer en el que viajaba su hija, identificado como Leopoldo de 26 años, tenía aliento alcohólico, situación que aparentemente no fue tomada en cuenta.

"El muchacho dicen que lo vieron parado, haciendo llamadas y mi hija a lado fallecida, antes de que llegaran los paramédicos, y el joven pedía ayuda, que le dieran agua o que le dieran comida porque traía aliento alcohólico, eso era lo que él pedía; entonces el fiscal lo está procesando como homicidio culposo y tiene que ser homicidio culposo agravante".

Además, señaló que entre las inconsistencias que detectaron está un cambio de hospital en el que fue atendido el responsable del accidente.

"Es un dictamen que no es real, el dictamen que están manejando es del HU, del Hospital Universitario siendo que él inicialmente ingreso al Hospital San Vicente, entonces queremos que el fiscal nos de la cara porque a mi no me ha querido dar la cara para que nos esclarezca todo esto que está pasando y todo lo oscuro que está en la carpeta de investigación en el caso de mi hija".

El accidente ocurrió el pasado 7 de noviembre a la altura de Las Adjuntas, donde el razer en el que viajaba Sofía Michelle volcó hacía un voladero.