Falta de recursos para medicamentos frena salud de su hija

A los 5 años Denisse, menor habitante de la colonia Independencia, fue diagnosticada con epilepsia, desde entonces ha probado un sinfín de medicamentos, pero fue apenas hace dos años cuando empezaron a ver resultados con el implante de un estimulador

| 08/12/2020 | ionicons-v5-c 09:49 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- Sin embargo, la falta de medicamentos y ajustes al estimulado que le implantaron a provocado que la menor caiga de nueva cuenta en crisis al tener hasta 80 convulsiones por día.

"Bastante, ahorita ya son tres meses que no he conseguido que tengan la oxcarbazepina, mi niña desde que le implantaron su estimulador, le habían cedido bastante sus convulsiones, pero a la falta del medicamento, no tuve el dinero para comparárselo, le vinieron unas crisis demasiado fuertes, que yo ya sentía que mi hija se me iba", dijo Guadalupe Loera.

Su madre tuvo que dejar su trabajar fijo para atenderla y debido a ello pagar su propio seguro en el IMSS, y para costearlo vendía en los mercados, pero la pandemia por el Covid.19 le ha pegado duro como a muchas otras personas.

Ahora solo tiene hasta el de 15 de diciembre para pagar el seguro del IMSS, y son 13 mil 100 pesos.

"Me da pena, yo sé que ahorita la situación está muy difícil pero en realidad yo necesito estar con su seguro vigente de mi hija para seguir con sus tratamientos".

te puede interesar Programa sociales los dejan olvidados; viven de propinas por hacer mandados

"Que me ayuden con mi seguro, por favor"

Pero también necesita de medicamentos como levetiracetam, oxcarbazepina y cannabis medicinal; las primeras dos se las tendrían que dar en el IMSS pero desde hace meses no los tienen.

Además, los ajustes de su estimulador se tiene que hacer cada mes y también se los han retrasado.

"Como el proveedor es de México dicen que no puede estar yendo constantemente y pues si me están poniendo las citas muy retiradas, a veces tardan hasta 4 o 6 meses en hacerle su ajuste y eso si me le está afectando bastante".

Ante la difícil situación por la están pasando decidió pedir apoyo de las autoridades y ciudadanía.

Si desea apoyarla puede comunicarse al teléfono 81 10 21 33 43.