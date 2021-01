Pide AMLO que haya orden en la compra de vacunas

Luego de confirmar que los gobiernos estatales y municipales podrán comprar las vacunas contra el Covid-19, el Presidente de la República recalcó que tiene que haber orden

| 22/01/2021 | ionicons-v5-c 15:39 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- En su intervención en la inauguración de las nuevas instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los gobernantes llevar un orden y se adjunte los contratos de compra.

"Que se traiga la vacuna y que se aplique. Sólo se está solicitando que se anexen los contratos, que se vayan adquiriendo, que se vayan logrando para la compra de vacunas, para que llevemos un control tiene que haber orden", dijo el mandatario.

Añadió que por parte de la federación hay interés por contar con mayor cantidad de vacunas, pero las farmacéuticas aún no cuentan con una distribución completa, por lo cual no es una tarea sencilla.

"Que en efecto se cuente con la vacuna, porque no es un asunto sencillo. Se avanzó mucho en tener la vacuna en poco tiempo pero no hay todavía lo necesario, lo suficiente en el mundo porque se trata de una pandemia, se trata de millones de seres humanos afectados por el Covid, apenas empieza a producirse en el mundo la vacuna es mucho más la demanda que la oferta; no se trata de si vamos a traer vacunas del extranjero y no concretar sobre esta buena decisión", dijo.

Señaló que tampoco se trata de conseguir cualquier vacuna, sino una que sea efectiva y que no tenga efectos secundarios.

Además, dijo que están buscando que en otras entidades como Campeche que está en semáforo verde, se logre el regreso a clases y para hacerlo, vacunarán a todos los maestros y al pasar los 21 días se aplicará la segunda dosis para posteriormente iniciar las clases.