Pese a esperar perdidas millonarias, CAINTRA se suma a paro nacional de mujeres

Por: Iram Hernández

A pesar de que se traducirá en un importante impacto con la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), anunció que se solidarizará con el Paro Nacional de Mujeres, e invitó a las empresas asociadas a sumarse a estos esfuerzos.

En rueda de prensa se informó que la ausencia trabajadoras este próximo 9 de marzo, se traducirá en un impacto económico de poco más de $581 millones de pesos para la industria en Nuevo León.

Sin embargo sostuvieron que respaldarán las faltas de las mujeres que laboran en Caintra, las cuales representan un 65 por ciento de su fuerza laboral, de un total de 160 trabajadores, esto en voz del presidente de la Cámara, Adrián Sada Cueva.

Además, invitaron a sus filiales a prepararse para que no se vea afectadas por el paro, dejando a su consideración las medidas que deseen adoptar ante la inminente manifestación, anunciando que existen empresas que no podrán sumarse al paro, pues podría verse afectada su operación y logística.

"Ha sido abrumadora la cantidad de empresas que se suman, yo diría que no escuchado de ninguna sola que no simpatiza con apoyar el dignificar a la mujer y eliminar y erradicar toda la violencia contra ellas, es un apoyo absoluto, sin embargo, cada empresa tiene situaciones distintas, hay empresas que pueden apoyar hasta cierto nivel, dando el día sin pagar y hay ciertas empresas que por su situación financiera, pues no se les permite, hemos visto un gran número de empresas sumarse y otro gran número que se han sumado moralmente y están haciendo una gran cantidad de cosas para apoyar a la mujer, pero que no han podido, por su situación financiera, de estructura, en donde la mayor parte de la gente que opera el negocio son mujeres" dijo el presidente de la cámara, Adrián Sada Cueva.

De acuerdo a cifras de la cámara, de un universo conformado por casi 600 mil trabajadores en el sector de la manufactura, el 30 por ciento son mujeres, lo que equivale a 200 mil empleadas.