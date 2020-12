Aceptan en guardería error al no avisar de incidente donde menor sufrió rasguños

Tras la denuncia de una madre de familia al notar que su niña presentaba unos rasguños luego de ir por ella a la guardería, la maestra y directora del lugar dieron su versión y reconocieron no haber avisado de un incidente que se presentó con otro menor

08/12/2020

Nuevo León.- Luego de que una madre de familia denunció una supuesta agresión física a su pequeña hija en una guardería de la colonia Linda Vista, en Guadalupe, personal docente y directivo negó que haya ocurrido un maltrato hecho por un adulto en las instalaciones, pero reconocieron que hubo errores al no haber informado a los padres de un incidente.

Esta fue la versión de Miss July, responsable del cuidado de otros nueve niños.

"Ese día yo salgo a entregarla, no me percató que la niña efectivamente llevaba unos rasguños. Se regresa la mamá para verificar que si llevaba o no unos rasguños y efectivamente, por lo cual le decimos que es una posible alergia", explicó.

El hecho ocurrió el pasado 25 de noviembre, Miss July aceptó haber cometido un error al no haber informado sobre un incidente en la Sala 2 de este plantel donde la menor Regina de un año y medio sufrió rasguños en el rostro.

"Lo que pasa que un niño la intentó rasguñar como es un niño pequeño. Se nos olvidó pasarle el recado a la mami. Pedirle a la señora una disculpa por lo sucedido pues extrañamos a la niña", señaló la maestra.

La madre de la menor ya puso una denuncia ante el Ministerio Público.

Olga Leticia Elizondo, directora de este instituto, que está afiliado al ISSSTE y opera con un permiso federal en esta pandemia, dijo que la maestra cometió un error al no haber informado que otro menor presuntamente habría causado los rasguños.

También explicó a los padres de la menor que las cámaras de seguridad con las que cuenta la guardería no estaban operando de manera normal, ya que al buscar evidencias del caso presentaron fallas.

"Por el tema que la mamá empezaba a comentar que tal vez era hecho algo por un adulto cosa que no sucedió. Me doy cuenta que no es nada de alergia que al contrario que son rasguños. Se lo comento le pido una disculpa que hay incidencias que ocurren y lamento mucho que hayan pasado por esta situación", expresó.

Este lunes los papás decidieron ya no llevar a Regina a esta guardería y esperarán el resultado de la investigación de las autoridades.