Persiste la mala calidad del aire en Nuevo León

El día de hoy la calidad del aire se mantiene como regular, dado que 11 de las 13 estaciones se mantienen en color amarillo

Por: Yaressi Ortega





La calidad del aire en el estado este domingo se mantiene como regular dado que 11 de las 13 estaciones se mantienen en color amarillo.



En el municipio de García, la estación se mantiene en color gris dado que está en mantenimiento, en tanto que la de Pueblo Serena se mantiene en color verde.

En últimas fechas la calidad del aire se ha mantenido con mediciones regulares, incluso en una misma semana se registraron varias alertas ambientales que causaron preocupación en la ciudadanía.

La estación de Cadereyta se mantiene con 76 imecas, Juárez con 79, Apodaca con 85, San Nicolás con 73, la Pastora con 78, Obispado con 93, San Pedro con 56, San Bernabé con 80, Escobedo con 70, Universidad con 63 y Santa Catarina con 82.

Solo la estación de Pueblo Serena se muestra en color verde y con puntuación de 50 imecas.

Expertos han dicho que "limpiar el aire no sirve", dado que las acciones realizadas son esfuerzos aislados y poco prácticos ya que la contaminación no bajará si no se controlan las fuentes de emisiones.

Actualmente los legisladores analizan el presupuesto para el próximo año, donde contemplan como prioridad el tema de medio ambiente dadas las bajas acciones implementadas en la materia.

Las postales que se observan en la entidad están llenas de contaminantes incluso, los cerros son poco apreciables debido a la "neblina" que se registra.