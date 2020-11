Peregrinar por vacuna contra tuberculosis pone en riesgo a recién nacidos

| 12/11/2020 | ionicons-v5-c 07:00 | - Ernesto Ochoa |

Nuevo León.- El pequeño Orlando nació con un padecimiento respiratorio.



Llegó a este mundo hace dos meses, pero su vida corre riesgo ya que tanto en el IMSS y sector Salud no hay vacunas BCG.

Su madre, Yadira, quien se alivió en el Hospital Materno Infantil está preocupada ya que el recién nacido no está protegido contra una infección bacteriana como la tuberculosis.

"Son las vacunas para mi bebé ya tiene dos meses y hasta ahorita no le han puesto ninguna. En el centro de salud dicen que no tienen que hasta nuevo aviso. Le platiqué por el problema de mi niño que había nacido con problemas de respiración y no me pudieron dar tampoco respuesta", comentó

El pasado lunes volvió a asistir a un centro de Salud en la colonia Fomerrey 4, sin embargo la unidad está cerrada por remodelación.

En un comunicado les informaron que no hay vacunas de BCG hasta nuevo aviso.

Otro caso es de Oliver, nació hace un mes y medio en la clínica 6 del IMSS y no le han aplicado ninguna vacuna o refuerzo.

Situación que ya ha angustiado a su mamá Miriam.

Ambas mamás son vecinas de la colonia Los Fresnos, en el municipio de Apodaca.

Por la situación de la pandemia que ha generado una crisis de salud y desempleo no han podido comprar las vacunas en hospitales privados puesto que resultan caras.