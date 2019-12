Peregrinaciones causan caos vial en la metrópoli regia

Por: Alberto Vásquez





Todo un calvario es el que viven los regios este fin de semana en el primer cuadro de la ciudad, causado por las compras de diciembre, pero además las peregrinaciones al santuario de Guadalupe, hacen que la vialidad se torne lenta y los automovilistas tengan problemas al circular, aunado a la saturación de lugares de estacionamiento.

Tan solo en la Alameda, la salida de peregrinaciones, vuelven lenta la vialidad, donde la mayoría de los camiones urbanos tienen parada obligatoria en este sitio, y hacen que los vehículos apenas puedan circular.

En un recorrido por calles como Pino Suárez, Ocampo, Hidalgo, Padre Mier, Juárez entre otras se logró constatar los embotellamientos que se forman y se convierten en largas filas de vehículos a pesar de la presencia de los oficiales de vialidad que tratan de dar agilidad al tráfico.

En tanto que en las avenidas Juárez y Morelos, personal de Fuerza Civil y de la Policía de Monterrey se abren paso entre la multitud para poder realizar las labores de vigilancia, y tratar de evitar los robos en ese sector donde se conglomera una gran cantidad de regiomontanos y turistas.

Oficiales de vialidad se encargan de vigilar las peregrinaciones para evitar accidentes, y se asignan elementos para que acompañen a los contingentes, que salen desde la alameda, la Purísima, el sagrado corazón entre otros puntos.

Azael Castillo director de Tránsito de Monterrey informó que para este fin de semana se tiene registradas 114 peregrinaciones para el sábado y 49 más para el domingo programadas.

"Las peregrinaciones que no tengan registro les vamos dar como quiera el apoyo puesto que no queremos tener algún accidente, las que ya tenemos registro sabemos de donde sale, pero algunos vecinos aún no saben los requisitos, pero las encontramos en el camino los apoyamos para darles seguridad", explicó Castillo.