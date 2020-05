'Pega' el Día de las Madres a las florerías

Previo al cierre ordenado para sábado y domingo, las florerías intentaron colocar su mercancía desde el viernes, pero la mayoría de los establecimientos lucieron desérticos

INFO7

Por: Olivia Martínez

Nuevo León.- Este es el reflejo de lo que se viven las florerías ante las restricciones impuestas por el gobierno de Nuevo León para no trabajar: los negocios solitarios, muchos de ellos cerraron, no se aparecieron ni los trabajadores, ni mucho menos los dueños, antes que tener mayores pérdidas decidieron no abrir las puertas, y así es su circunstancia en estos tiempos que son muy difíciles para todos.

Previo al cierre ordenado para sábado y domingo, para desincentivar las reuniones por el Día de las Madres y así evitar contagios por el coronavirus, las florerías intentaron colocar su mercancía desde el viernes, pero la mayoría de los establecimientos lucieron desérticos, principalmente los que se ubican en los alrededores de los panteones, que también están cerrados esos mismos días y por el mismo motivo.

Doña Gina atiende el negocio que en su familia es una tradición desde hace 40 años afuera de los panteones de Dolores y El Carmen, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, y nunca había visto una situación tan difícil, y más con estas medidas selectivas anunciadas por el gobierno de El Bronco.

te puede interesar Ingreso de frentes fríos podría provocar más tornados en Nuevo León: meteorólogo

"No tenemos quién nos ayude, el gobierno difícilmente nos está ayudando, se tienen que pagar renta, recibos de agua, yo acabo de pagar impuestos", dijo.

Y pese a todas las tribulaciones, no han subido de precio la mercancía, precisamente para no desmotivar a los clientes.

Encima: hay competencia desleal: la de los bodegueros:

"Nos afecta bastante que las bodegas estén vendiendo, que se les amontone gente, nosotros en las florerías estamos acatando los lineamientos, y las bodegas a veces tienen bastantísima gente aglomerada, sin tapabocas, sin gel, ni nada, y es competencia desleal porque ya son mayoristas y menudistas, ellos venden parejo y nos quitan todos los clientes, sí nos perjudica bastante" , expuso.

Ella exigió al gobierno estatal de Nuevo León que tenga comprensión y que ya deje de perjudicarlos.