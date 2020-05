Pasantes del Hospital Universitario se niegan a trabajar

Foto: Archivo

Alegan que ante la falta de respuesta de las autoridades de Salud dejarán de acudir a sus actividades

Por: Rosalinda Tovar

NUEVO LEÓN.- Después que se informó de un brote en el Hospital Universitario, médicos pasantes se niegan a acudir a trabajar a las instalaciones pues dicen que este es un centro de alto contagio tras los hechos.

Los residentes alegaron que no han tenido respuesta de la Secretaría de Salud del Estado ante el comunicado oficial emitido por la federación quien aseguró que no laborarían, y que las autoridades locales no acataron.

"Los Médicos Pasantes en Servicio Social (MPSS) del H.U, han decidido suspender sus actividades y dejar de asistir a dicha Institución, dada la inseguridad que representa al ser ya un Centro de alto contagio de Covid-19 sin control adecuado; por ello, a partir de hoy Sábado 23 de Mayo a las 20:00 hrs" se lee en un comunicado de los residentes.

Precisaron que la suspensión de actividades la realizan amparados en el inciso 2 decreto oficial de la federación.

"Hoy no estamos pidiendo tiempo, sino nuestra reubicación, considerando nuestra salud, vida nuestra y de nuestras familias", indicaron.

De acuerdo con la información, existen alrededor de 350 pasantes en Servicio Social en el HU y 470 médicos residentes de posgrado.