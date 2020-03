Pasante de enfermería causa controversia tras 'presumir' su pago de $150 y critica apoyos a 'ninis'

Por: Redacción Web

Un estudiante de enfermería de Nuevo León causó controversia en las redes sociales, después de 'presumir' el pago de $150 pesos que recibe a la quincena.

El estudiante que se identifica en su Facebook como Rutger Kobaza y quien trabaja en el Hospital Universitario, publicó una imagen del cheque que recibe por los servicios prestados en la unidad médica con valor de 150 pesos, pero además acompañó la foto con un mensaje controversial.

"Mi motivación es aprender y servir literalmente jajajajaja. Gracias Gobierno en turno por darles 3600 pesos a inútiles en todo el país que no hacen nada y a los pasantes de Medicina y Enfermería pues pa comprarnos una coca y unos tacos 2 veces a la quincena jajaja", escribió Rutger en su publicación.

La publicación fue compartida rápidamente en redes sociales, llegando a cientos de personas que comenzaron a reaccionar a su publicación, algunos apoyándolo, pero muchos otros comenzaron a llamarlo 'vendepatrias', 'ignorante' e 'iletrado' y cientos de adjetivos despectivos, de acuerdo con el mismo Rutger.

El joven aseguró en otra publicación en su Facebook, que los comentarios negativos no le afectan: "mi ego no se alimenta de cuanto me aman o cuanto me odian", escribió el estudiante.

También dijo que lo han tratado de contactar partidos políticos, asociaciones civiles, influencers y "aun a nadie le digo que si porque me es indiferente el ser viral y al único que dejaría que me entrevistara seria a Chumel Torres", publicó.

Sin embargo, reconoce que en el hospital donde labora "las cosas están un tanto tensas", incluso dijo que teme que lo corran en cualquier momento aunque no se lo han hecho ver así.

El joven quien de acuerdo a sus redes sociales estudió en la Facultad de Enfermería de la Universidad Metropolitana de Monterrey, decidió borrar la publicación del 'cheque' porque ha recibido amenazas y han hablado mal de él.

"Efectivamente, borre la publicación porque soy muy bueno pensando las cosas y planeando una ves que la eh cagado catastróficamente", escribió el joven.

Aclaró que su publicación no fue con 'dolo' para ninguna institución, sino para que el gobierno les eche la mano y mejore su sistema de becas. También se disculpó con los 'ninis' a quienes llamó 'inútiles'.

"No fue con dolo el decirles inútiles seguramente hay muchos de ustedes que son más inteligentes y hábiles que yo en miles de formas fue envidia pura el que ustedes tengan lana que muchos invierten bien y que muchos otros invierten en pendejadas y yo tengo que trabajar en las mañanas y luego ir en la tarde al servicio social 8 horas".

Hasta la tarde de ayer, la publicación fue compartida más de 25 mil veces antes de que fuera eliminada de su Facebook.

Desde enero de 2019 el programa Jóvenes Construyendo Futuro, impulsado por el gobierno federal, ofrece becas y capacitación laboral por un monto de $3,748.00 a un total de 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.