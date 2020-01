Pareja utiliza a menor para robar en el centro de Monterrey

Acompañados de un menor, una pareja aprovechó para robar pertenencias de un automóvil, en el centro de Monterrey

Noticias de hoy - 29/01/2020 08:10 a.m.

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Los ladrones siempre buscan nuevas formas de cometer sus ilícitos. Ya operan en familia.

La señora Ivonne Elizabeth Cruz, descubrió el robo de pertenencias cuando un sujeto se introdujo a su automóvil.

El robo ocurrió a las 5;40 de la mañana afuera de su domicilio ubicado en la calle Porfirio Díaz, en la zona centro de Monterrey.

Las cámaras de seguridad de su hogar descubrieron cómo opera un ladrón utilizando a un niño de cuatro años y su pareja.

"Me robaron ropa de la niña, chaquetas literalmente nuevas, los anteojos de mi hija herramienta del coche. Pero nos pusimos a buscar la cara del delincuente y nos llamó la atención que no era uno, era la esposa y traían al niño, nos llamó la atención que traigan al niño a altas horas de la madrugada", explicó.

De acuerdo a la afectada, el delincuente podría estar utilizando a su familia para pasar desapercibido ante la policía.

"Lo usan como para pasar desapercibido para que no haya sospechosos. El señor pasa con el niño como que en hombros cargado, eran las 5 de la madrugada", Informó la afectada.

De acuerdo a lo que consta en estas imágenes de las cámaras de seguridad, el sospechoso abre el auto se introduce y en menos de tres minutos se apodera de diversos artículos.

La misma operación la llevó a cabo en otro vehículo estacionado sobre la misma acera a pocos metros de distancia.

En el segundo caso el sujeto se apoderó de dinero y otros objetos de valor.

Mientras cometía el robo, la mujer y el niño vuelven a pasar por el lugar caminando.

"A la señora si me esta viendo, fuera de las de ahí de las cosas que robó materiales no importan como madre se lo digo no se merece el niño eso, que le roben su infancia, se merece una vida llena de valores".

Esta madre de familia pidió a las autoridades estar alertas a estos casos donde los menores son usados como señuelos por los delincuentes.