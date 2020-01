Panistas exigirán a AMLO emitir Plan de Manejo para proteger la Huasteca

Por: Andrea Rodríguez

El alcalde de Santa Catarina, junto a diputados locales y federales del PAN, exigirán al presidente de la República emitir el Plan de Manejo del Parque Nacional Cumbres para evitar que se sigan presentando daños en el área de la Huasteca, pues señalaron que el gobierno federal ha omitido hacer algo para acabar con el problema del medio ambiente que está dañando a Nuevo León.

Hector Castillo, alcalde de Santa Catarina, señaló que ya se le ha explicado al gobierno federal parte de la problemática que se vive en la Huasteca pero a pesar de ello no han otorgado el plan de manejo, por lo que dijo es importante se acelere su elaboración y su implementación para tener reglas claras tanto el gobierno federal, estatal y municipal.

"El tema del medio ambiente es un tema muy democrático que nos toca a todos y en esa elaboración tienen que incluirlos, tiene que verse que se impidan las construcciones que estamos viendo en el día a día, revisar la situación de las construcciones ya edificadas por parte de la autoridad federal, así como en su momento ver todo aquel daño que se generó por la depreciación y daño al medio ambiente, obligar a reponerlo y sancionar lo que le hicieron", comentó el alcalde.

Por su parte el diputado federal, Víctor Pérez señaló que se ve poco interés por parte de la autoridad, de la Semarnat, por sacar adelante este problema de la ausencia del plan de manejo que existe en Nuevo León, pues desaprecieron el presupuesto para Semarnat y el programa que se refiere a los planes de manejo, además no han nombrado a los delegados de la Semarnat en Nuevo León.

"En ese sentido vemos que no hay un interés claro por parte de la autoridad federal en tener un plan de manejo y darle certidumbre al Parque Nacional Cumbres, en ese sentido nosotros vamos a hacerle un llamado al presidente de la República, que ponga en su agenda como prioridad el tema de procurar un mejor medio ambiente", apuntó Pérez.

El diputado federal, Hernán Salinas, coincidió que el tema del medio ambiente no ha sido prioridad para el gobierno federal por lo que dijo se buscará hacer gestiones para que salga el plan de manejo pues para emitirlo solo hace falta voluntad política.

"El tema del plan de manejo es un tema de voluntad política así de sencillo, no hay otra definición del porque no ha salido, tenemos información que ya hay un proyecto en el escritorio del Secretario (de Hacienda) desde hace ya hace varios meses, ya estaba listo el documento y por razones políticas que no han explicado el gobierno federal han decidido no publicarlo en el diario oficial de la federación.

"No solamente es un responsabilidad política sino que entraña responsabilidades jurídicas, ya estamos analizando cuales son las vías legales a las que podemos recurrir nosotros para denunciar a los funcionarios que han sido omisos en su cumplimiento de su obligación de publicar este plan de manejo", señaló Salinas.