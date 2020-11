Plantea PAN multas y cárcel a quien no use cubrebocas en NL

Aunque la iniciativa aprobada en Sonora, no plantea una multa a los ciudadanos que contravengan con la Ley, el legislador dijo que si no existe una sanción no serviría de nada proponer la iniciativa.

DAN RESPALDO CON RESERVAS

Ante la propuesta del PAN de establecer uso obligatorio del cubrebocas, legisladores de otras bancadas se pronunciaron a favor y señalan que la respaldan.

En entrevista, la diputada independiente, Claudia Tapia Castelo, dijo apoyar el planteamiento, mismo que debe ser aplicada también a los funcionarios públicos.

"Estas son medidas a las que no se debieron haber llegado, ni siquiera a proponer si todos los demás entendiéramos que no hay que vivir de la puerta de nuestra casa para dentro sino al contrario", manifestó Tapia.

En contraparte, el coordinador de Morena, Ramiro González, enfatizó que el diálogo es la mejor opción antes que imponer sanciones.

"Sí a exigir, pero no de una manera represiva, sino de una forma de comunicación que las autoridades sigan haciendo su chamba, supervisando las calles", recalcó.