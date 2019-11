Paisano asegura que es la tercera vez que es perseguido por delincuentes en Nuevo Laredo

El hombre que fue perseguido junto a su familia por unos delincuentes en Nuevo Laredo señaló que con este hecho es la tercera vez que le ocurre

Por: Andrea Rodríguez





El integrante de la familia que fue perseguida ayer por presuntos delincuentes cuando salían del puente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, narró los hechos que le sucedieron el día de ayer, y señaló que con este hecho es la tercera vez que es perseguido por los presuntos extorsionadores.

Eduardo señaló que se dirigía hacía Monterrey junto a su tío, su tía y su hijo, cuando dos camionetas trataron de perseguirlos y acorralarlos para pedirles una "cuota", cuando se dirigían al Bulevar Luis Donaldo Colosio.

El hombre ya ha vivido esta situación al menos en tres ocasiones, pero solo una vez han logrado quitarle dinero. La tercera situación fue la que vivió el pasado jueves 14 de noviembre, alrededor de las 7:00 de la mañana.

"De repente nos siguieron y pues pasó lo del video. También nos persiguieron hace como 2 años, sí nos pararon ahí y nos quitaron como 500 dolares pero ya después de ahí había pasado varias veces y ya no había visto nada, dije a lo mejor nada más son temporadas.

"Pero hace como tres meses también me les escape pero nada más me siguieron ahí cercas, donde vieron que yo retorne para los permisos ya no me siguieron, pero esta vez sí me siguieron mucho más, hasta donde estaban los permisos, ya de ahí yo me metí y ellos siguieron su camino porque a veces hay policías", señaló el hombre afectado.

Eduardo dijo desconocer si los presuntos delincuentes traen armas, pero señaló que cuando les quieren quitar dinero los tratan de arrebasar como le pasó a él y a su familia.

"A mí me quieren arrebasar, uno enfrente y el otro atrás pero yo no me deje, me les metía y no tuvieron chanza de arrebasarme porque el plan era arrebasarme y hacerme parar porque atrás venía otra troca blanca. Era una RAM azul y blanca esas son las que me estaban siguiendo.

"En mi video se ve una Ford negra, esa camioneta era de otro señor que también fue perseguido, yo me lo tope en los permisos y se veía bien asustado, su cara y su facción, le pregunté que si los había visto y dijo que sí y que le habían quitado 700 dolares por persona.

"Que les dan una clave y les dicen que ya no los van a parar o que si los llegan a parar que nada más den la clave", señaló.

Agregó que es mucho dinero el que están robando, pues a otras 5 o 6 personas que llegaron a los permisos les preguntó si se los habían topado y le dijeron que sí, que les habían robado entre 500 y 700 dolares por persona, no por carro.