Ovacionan a AMLO, y abuchean a El Bronco

Por: Olivia Martínez

Esta mañana en Monterrey una multitud ovacionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y le recetó una ola de abucheos al gobernador Jaime Rodríguez "El Bronco".

En la supervisión del programa "Jóvenes construyendo el futuro", cerca de 2 mil 500 nuevoleneses se dieron cita para escuchar el mensaje del mandatario nacional en la Explanada de los Héroes.

La extensa valla humana para recibirlo fue tanta que AMLO tardó poco más de media hora entre su arribo a la Macroplaza y la llegada al presiudium.

"¡Es un honor estar con Obrador!", gritaba la multitud, y la mayoría trataba de detenerlo para tomarse la selfie del recuerdo, a lo que el mandatario accedía.

Los ciudadanos, en su mayoría beneficiarios de los programas sociales, como estudiantes y adultos de la tercera edad, abarrotaron la Explanada.

Y aprovecharon para entregarle escritos con denuncias y para expresarle, con pancartas, el rechazo al ecocidio en La Huasteca.

Ya en el presidium, abundaron los coros de apoyo al mandatario nacional.

Cuando el orador presentó a El Bronco, la gente lo abucheó.

En su turno, molesto por el repudio, el gobernador trató de justificarse alegando que no es fácil gobernar Nuevo León por ser "independiente".

En tanto, el Presidente entregó apoyos a jóvenes becarios.

Y se ganó el aplauso generalizado al destacar el gobierno de la Cuarta Transformación y al presumir el combate a la corrupción, estrategia de la que se han obtenido recursos financieros para apoyar los programas sociales para los que menos tienen.

Y particularmente lo ovacionaron cuando pronunció sus frases ya icónicas, como las de "Me canso, ganso", "Se acabó la robadera", "Al que no le guste, que se vaya a volar el avión presidencial, porque ya lo vamos a rifar", "No puede haber pueblo rico con gobierno pobre", y "les daban frijoles con gorgojos".