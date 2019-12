Otra mujer denuncia que le quieren quitar a su hijo; acusa a exesposo de enfermo sexual

La mujer identificada cómo Blanca Lizeth Saldívar Terrán denunció la violencia psicológica y fisica que vivió por parte de su exexposo, y la corrupción de jueces que ahora vive luego de su divorcio

Por: Andrea Rodríguez

Una joven originaria de Ciudad Victoria, pero que está viviendo en Nuevo León, denunció a través de redes sociales la violencia psicológica y fisica que vivió por parte de su exexposo, y la corrupción de jueces que ahora vive luego de su divorcio al estar enfrentando juicios por la custodia de su hijo de un año y medio.

La mujer identificada cómo Blanca Lizeth Saldívar Terrán estuvo casada por cinco años con David Longoría, quien al principio le dio momentos de felicidad, pero a los dos meses de su matrimonio comenzó a ser agresivo con ella y al paso del tiempo fue de la violencia psicológica a la fisica, cosa que Blanca estuvo aguantando pues al principio ella no lo veía como violencia y tardó tiempo en entenderlo.

"Ya casados las cosas comenzaron a cambiar, para el segundo mes de matrimonio me exigía que le entregara mi sueldo porque él era el que mejor administraba el hogar y comoquiera no me iba a hacer falta nada.

"Me hizo vender mi carro, me alejó de mis amistades, incluso de mi familia, todo estaba lleno de altibajos, no todo el tiempo estuvo mal y yo no me sentía que fuera una persona infeliz por esto, pero ahora que lo veo en retrospectiva veo que estaba realmente inmersa en un círculo de violencia", mencionó en un vídeo a través de redes sociales la joven.

Desde críticas por como vestía, control de sus redes sociales y dinero, empujones y hasta intento de asfixia fue lo que vivió Blanca Lizeth por parte de su ex pareja, y en algunas ocasiones fue algo que aguantó por el miedo al que dirán, pero al nacer su hijo diferentes acciones la llevaron a tomar la decisión de separarse y salir de ese "infierno".

"Yo decía pues no es correcto lo que hace, lo tengo que dejar, tengo que separarme, sin embargo me llenaba de dudas y no quería defraudar a mis papás, pero cada que la idea venía a mi mente decía no ¿qué va a pensar la gente? Que fracasaste en tu matrimonio, que no la hiciste y más aún hablar de lo que estaba pasando, me daba pena mencionar esto", continuó contando en el video.

Después de tiempo, Blanca se embarazó y mientras avanzaba su embarazo su ex pareja le decía que no querías hijos, al nacer el bebé, David comenzó a comportarse grosero con él y fue una de estas acciones que la orilló a poner un alto y separarse.

"Nace el niño y de los pocos acercamientos que tuvo era cargarlo y sus cariños eran decirle "jotito" "pendejin" "babosin", a pesar de que yo le decía David eso no es correcto.

"Lo que sí ya me dejó traumada por completo fue que en un momento, estoy cambiándole el pañal al niño se acerca y lo trata de manipular para estimularle, le dije quítate que le estás haciendo al niño y el riéndose como si fuera una gracia le decía al niño ya crece para llevarte de puras, entonces decido separarme, irme de la casa con mi hijo sin saber todo el tormento legal al que me iba a enfrentar", mencionó la joven.

También enfrenta tormento legal y denuncia corrupción de jueces

La joven originaria de Ciudad Victoria también denunció la corrupción de jueces que vive al estar enfrentando juicios por la custodia de su hijo de un año y medio.

Blanca Lizeth Saldivar dijo también estar viviendo un "tormento legal" e injusticia de jueces con los procesos judiciales y penales que está enfrentando pues su ex pareja está promoviendo juicios para la custodia de su hijo.

"Estoy en una situación de desesperación, hemos aportado todas las pruebas y evidencia ante los tribunales que demuestran que el niño estaría en riesgo en manos de David, es un sociópata, una persona violenta, manipuladora", señaló la joven.

Blanca dijo temer que le quiten a su hijo, y lo pongan en manos de su exmarido con quien correría peligro, pues dijo la justicia estaría del lado de él ya que es una persona que tiene mucho dinero y no tiene ningún impedimento en utilizarlo para los fines que a él le convengan, apuntó Blanca Lizeth.

Dijo teme que le quiten a su hijo y lo lleven a Estados Unidos pese a las amenazas que ha recibido por parte de su ex pareja, pues dijo tiene una orden judicial que le exige entregar a su hijo, pues aunque ella tiene su trabajo estable no tiene los recursos económicos para llevar este problema a un ámbito internacional.

"Por eso estoy haciendo esto público porque yo no voy a permitir que esto termine en una tragedia, que me quiten a mi hijo o termine en algo que atente contra mi vida.

"No quiero ser víctima de un sistema judicial que deja mucho que desear en cuanto a la aplicación del derecho y que no imparte una justicia o al menos yo no la veo", agregó.