Narra excursionista su experiencia al estar cerca de oso en Chipinque

Clarissa Peña, la excursionista sorprendida por un oso en Chipinque, narró en exclusiva su experiencia al estar cerca del plantígrado de seis años de edad y más de 130 kilos de peso. Asegura que nunca quiso tomarse una selfie, ya que solo pretendía saber si el animal se estaba alejando por lo que comenzó a grabar un video

INFO7

Por: Lucero Rodríguez

Nuevo León.- Debido a que los avistamientos de osos se han presentado de manera frecuente en San Pedro, el municipio pidió a los ciudadanos tomar las medidas necesarias y no descuidarse para evitar que pasen incidentes fatales.

"Estamos preocupados en los últimos días hemos tenido incidentes con algunos osos, a veces se toman con un poco de broma, no es un tema de broma, es un tema de preocupación, el avistamiento de osos se ha disparada también en comparación con los años anteriores.

"No hay que descuidarnos, cuando el animal le pierde el miedo al ser humano y se acerca demasiado ya es una situación extrema de peligro no se confíen, los osos no son cariñosos", mencionó la secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, Dinorah Cantú.

La secretaría presentó una serie de medidas y recomendaciones en las que pidió a la ciudadanía no seguir al oso para tomarle video, alejarse lentamente del oso, no permitir que se acerque, pues indicó que el 60% de ataques mortales de osos hacia humanos ocurre cuando el animal se siente cómodo conviviendo con personas.