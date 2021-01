Ofrece drogas a persona; al ver negativa lo amenaza con matarlo

El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación ilegal de la libertad, y fue internado en las celdas de la Policía Ministerial en Gonzalitos

| 24/01/2021 | ionicons-v5-c 11:11 | Sharai Rocha |

MONTERREY.- Un hombre identificado como David Alberto de 40 años de edad, fue detenido por el delito contra la salud y con una orden de aprehensión vigente por privación ilegal de la libertad.

Dicha detención se llevó a cabo el pasado 21 de enero de en la calle Palacio Federal cruz con la avenida Calzada del Sol, Colonia Los Pilares, municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

De acuerdo con un testigo al ir circulando con las luces estroboscópicas encendidas y a baja velocidad, en mencionada dirección, una persona de sexo masculino, comenzó a realizarle señales con su mano derecha para que se detuviera.

El testigo que prefiere mantenerse en anonimato, comentó darle miedo identificarse ya que que le daba miedo a una represalia en su contra, señalando que el conductor de una camioneta tipo Pick Up color dorado con placas PU-2982-A le mostró varios envoltorios de plástico transparente con polvo blanco en su interior y otros con piedritas cristalinas, pero se negó a comprarle la droga, insistiendo dicho sujeto que se animara o que si sabía de alguien que le interesara, pero me dio miedo y le dije que no sabia y seguí caminando.

Al ver su negativa, dicha persona lo amenazó con matarlo si revelaba que vendía drogas.

Después de recorrer aproximadamente 100 metros sobre esa misma calle Palacio Federal vemos que delante de nosotros se encontraba circulando a baja velocidad una camioneta de la marca Chevrolet, tipo Silverado, color dorado, con placas de circulación PU-2982A del Estado de Nuevo León, por lo que le señalamos por medio del alto parlante que se detuviera.

El conductor aceleró intempestivamente y trato de huir del lugar, motivo por el cual aceleramos la marcha de nuestra unidad al tiempo que le señalamos que se detuviera, pero este sujeto hizo caso omiso a nuestro llamado ya que continuaba circulando a alta velocidad.

Al darle seguimiento, fue en el cruce de la calle Palacio Federal en su cruce con la avenida Calzada del Sol, donde finalmente lo interceptamos.

El conductor que traía la ventana del vidrio de la puerta del conductor abajo, por lo que se le solicita que descienda del vehículo para poder practicarle una inspección a lo que accedió de manera nerviosa, localizándole en el interior de la bolsa delantera derecha del pantalón de mezclilla azul, varias dosis de droga de cristal y cocaína.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación ilegal de la libertad, y fue internado en las celdas de la Policía Ministerial en Gonzalitos.

Tras la detención de David Alberto le fueron asegurados cuatro envoltorios transparentes los cuales contienen sustancias sólida y cristalina de con características de la droga conocida como cristal, dos envoltorios de plástico transparente con polvo en color blanco con las características de la cocaína en polvo, un cilindro metálico el cual contiene en su interior sustancias sólida y cristalina de con características de la droga conocida como cristal, un teléfono celular color negro, y un vehículo tipo Chevrolet Silverado modelo 2006, Color Arena, con placa de circulación PU2982A.