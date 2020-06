Ofrece doctor 50 mil pesos a familia para registrar a paciente con Covid-19

Un médico de la clínica privada La Carlota, en Montemorelos, ofreció a una familia darles 50 mil pesos, lo único que tenían que hacer era firmar un documento que aceptaba que su madre había muerto por COVID-19, aunque ella no tenía el virus

Por: Jesús Vargas

Nuevo León.- Doña Brígida Martínez, residente del municipio de General Terán, llegó el pasado 5 de mayo a ese hospital por complicaciones derivadas de la diabetes y una infección urinaria, pero el doctor que la atendió quiso falsificar su diagnóstico e incluso mintió a sus parientes sobre la gravedad de su cuadro clínico.

´´Firma este papel y le voy a dar $50,000 pesos, como quiera ya a su mamá no le están trabajando los riñones y los pulmones´´, habría dicho el médico José Luis Sánchez Silva, según el testimonio de Ana Cecilia Maldonado, hija de la paciente.

´´Me dijo que era mejor que ya se la entregáramos a Dios porque mi mamá haz de cuenta que ya no servía y fue ahí cuando me dijo que me podía dar $50,000 pesos´´, agrega la mujer.

La familia no aceptó el ofrecimiento y después de que sacaron a doña Brígida de La Carlota, Ana Cecilia Maldonado y su hermana llevaron a su mamá al Hospital de Montemorelos.

Al ingresar la mandaron a la zona de pacientes con Covid-19, pero tres días después la bajaron a piso porque la prueba salió negativa.

En total, estuvo seis días internada en ese hospital y actualmente está en su casa, donde ya se encuentra recuperada; es decir, no estaba al borde de la muerte como le habían hecho creer a su familia.

Ana Cecilia, hija de la paciente, trabaja como empleada doméstica de Rosa de León García, primera regidora del PRI en el ayuntamiento de General Terán, quien tras conocer el caso envió una carta a la directora de la clínica La Carlota para que tomara medidas ante lo ocurrido.

"La familia pide, y yo también pido, una disculpa pública del doctor, cosa que dudo mucho que suceda. Lastimosamente no hay testigos auditivos, solamente una enfermera que estaba al lado del doctor , pero por supuesto que ella no va a declarar nada´´, dijo la regidora.