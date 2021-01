De la O le dice a Gatell que hará hasta lo imposible por traer la vacuna rusa

Ayer, López Gatell le deseo éxito en su viaje y pidió al estado que le presente formalmente el proyecto de intención de compra y producción de la vacuna rusa Sputnik V, a lo que el Secretario de Salud Estatal respondió que no se trata de una confronta, sino de colaborar por el bienestar de los mexicanos.

| 21/01/2021 | ionicons-v5-c 18:31 | Rosalinda Tovar |

Monterrey, Nuevo León.- Tras los comentarios que realizó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell en torno a su viaje a Rusia, Manuel de la O Cavazos dijo que si el funcionario federal no puede conseguir vacunas contra el, él hará hasta lo imposible por conseguirlas.

Ayer, López Gatell le deseo éxito en su viaje y pidió al estado que le presente formalmente el proyecto de intención de compra y producción de la vacuna rusa Sputnik V, a lo que el Secretario de Salud Estatal respondió que no se trata de una confronta, sino de colaborar por el bienestar de los mexicanos.

"El está haciendo hasta lo imposible por conseguir vacunas peros si no puede conseguirlas pues nosotros le vamos a dar por nuestro lado a conseguirlas. Aquí hay que sumar, hay que multiplicar, el manejo de la pandemia es complicado, no es fácil, es algo que se requiere de colaboración.

Dentro de la rueda de prensa, el funcionario presentó una tabla elaborada por Estados Unidos, la cual refleja el avance de las naciones en cuanto a la vacunación contra el virus, donde México tiene un promedio de inoculación de 0.37 por cada 100 personas.

"El no avanzar, el estar a paso de tortuga eso obviamente me desespera, tengo que hacer un esfuerzo intenso un servidor y todo mi equipo de salud para conseguir vacunas en donde existan.

"No llegamos a la mitad de persona. En Nuevo León queremos avanzar y buscar otras estrategias y buscar donde haya, no es la confronta no es el pleito", concretó.