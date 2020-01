Nuevo León no avanza en Educación

Nuevo León se quedó estancado en educación, y es que las autoridades no han sabido aprovechar las herramientas tecnológicas y digitales, y en algunos casos se siguen reproduciendo esquemas del siglo XIX para la enseñanza, consideró el doctor Romeo Flores Caballero

Este viernes 24 de enero es el Día Internacional de la Educación.

Y ¿cómo anda Nuevo León?

El doctor Romeo Flores Caballero, especialista en temas educativos, dijo que nuestro estado ocupa, en promedio, cerca del sitio numero 20 en la evaluación nacional y ha quedado rezagado porque en algunos aspectos sigue con esquemas del siglo antepasado, y no se ha ajustado a la cuarta revolución industrial, marcada por la ciencia y la tecnología.

Nuevo León está estancado y tiene ya varios años que no desarrolla, lo que debiera de progresar, avanzar, crecer, no ha habido cambios fundamentales y no se han incorporado la mayoría de las nuevas tendencias de la enseñanza, consideró.

Flores Caballero fue secretario de Educación estatal de 1979 a 1985 y recordó que en ese sexenio estatal hubo liderazgo.

Fuimos el primer lugar en el país y ahora no pasamos, andamos alrededor del lugar número 20 de los estados", refirió.

Este el diagnóstico:

Estamos enseñando a los niños del siglo 21 con metodologías del siglo 20 y algunas veces del siglo 19, cuando ya el pizarrón se ha convertido o en un elemento de adorno en las clases, nosotros seguimos utilizándolo cuando ya se sustituyó con la computadora, con la tablet, aseveró.

No es por culpa de los maestros, es que los maestros no tienen los apoyos y herramientas que debe proporcionarles el Estado, aclaró.

En este gobierno de El Bronco, la Secretaría de Educación es la coahuilense María de los Ángeles Errisúriz, quien parecería más interesada en el tema del dinero que en impulsar a la verdadera fortaleza, es decir, a los maestros.

Entiendo que no es una mujer capacitada para estar en el nivel en el que está".

Si quien llega a la Secretaría de Educación está más interesada en la grilla y en apropiarse de tres pesos más que lo que gana, pues obviamente la educación se va a descuidar

Nuevo León debe prender las alertas.

Un profesor que no tiene una computadora, que no tiene las herramientas, que no tiene los instrumentos para poder hacer su trabajo, difícilmente va a ayudar a que el estudiante haga lo propio, junto con el padre de familia, tenemos que retomar la unidad de los factores del sector, e incorporar en ellos los avances científicos para poder coordinar, juntar lo que es la enseñanza tradicional, que ha sido muy buena, con las nuevas tecnologías

La educación es un derecho humano, pero por desgracia Nuevo León va en retroceso.