Nuevo León insistirá en compra de vacunas por parte de empresarios

| 29/12/2020 | ionicons-v5-c 16:07 | Rosalinda Tovar |

Nuevo León.- Después de la declaración que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que permite la adquisición de vacunas por la iniciativa privada, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez dijo que buscarán más dosis en los siguientes días a fin de aplicarla a toda la población.

En entrevista al término del arranque de la aplicación de las primeras dosis, el mandatario aseguró que en la entidad existen empresarios que están dispuestos a comprar la vacuna para sus empleados.

"El doctor va a investigar ahorita en el mundo donde hay vacunas, dónde podemos tener la disposición de la vacuna más rápida, en qué parte del mundo podemos comprar y enviar gente a eso".

"Los empresarios han hecho el ofrecimiento de poder comprar la vacuna para todos sus trabajadores y eso es bueno porque no es solamente ahorrar, no es un tema de dinero es un tema de sobrevivencia, tenemos que hacer todos un esfuerzo", expuso.

Rodríguez aprovechó para criticar la manera en que la federación lleva a cabo la planeación de la vacunación, ya que dijo que no debe limitarse.

"No estoy contento con esto, lo debo decir. Creo que México tiene que hacer un esfuerzo mayor y nosotros los que gobernamos también, no debe ser así como se está planeando, es algo que no tenemos que limitarnos a eso tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios", apuntó.

En tanto, el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, también hizo referencia a que el número de vacunas para la entidad es "nada".

"Esto no nos debe hacer bajar la guardia 1,950 vacunas es nada, ayer estuve sumando y si nosotros ponemos 5,000 vacunas diarias en un mes van a ser 150 mil personas vacunadas y en un año van a ser un millón 800 mil personas", subrayó.

Dijo que para que la entidad alcance la "inmunidad" se debe vacunar entre el 70 a 80 por ciento de la población, que de continuar con este ritmo, se logrará en dos años.