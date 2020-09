Nuevo León anuncia recortes en dependencias de gobierno y organismos

Informan autoriades que también buscarán reunirse con los diputados y organismos descentralizados para solicitarles un recorte presupuestal

16/09/2020 | Elizabeth Cruz

Nuevo León.- Después de darse a conocer que el pasado lunes en el periódico oficial, el Gobierno del Estado aplicará recortes presupuestales a las dependencias y organismos; el ejecutivo Jaime Rodríguez Calderón, dijo que con lo ahorrado se buscarán mantener los servicios de salud, educación y servicios públicos durante la pandemia.

En entrevista, el Gobernador explicó que no se trata de recaudar, sino en evitar hacer compras que no sean necesarias o disminuir los gastos.

"Creo que podemos bajar mucho los costos de energía eléctrica, gasolina, de uso de papel y todo eso evidentemente recorta los gastos que, probablemente podremos tener el año que entra un presupuesto quizás mucho más para inversión en el caso de los problemas que tenemos", dijo.

Reveló que también, a finales de año peligran las prestaciones de los trabajadores del Gobierno.

"No quiero dejar sin empleo a nadie pero sí podremos ver prestaciones que no podemos cubrir en este momento; entonces vamos a también hablar con el sindicato y trabajadores del estado para decir: ¿qué prefieren? o qué preferimos: ¿conservar el empleo o conservar las prestaciones"

Negó que este decreto, el cual ya es aplicable desde el día de su publicación, estuviera violando algún de los trabajadores.

"Si no tienes dinero para pagarlo, ¿cómo le haces?, no le estamos quitando ningún derecho"

Insistió en que, debido a la llegada de la pandemia por el Covid-19, se fortalecerá más el sistema de salud.

"No es recaudar, es que no tenemos el dinero, es decir, no es recaudado lo suficiente para poder sostener el ejercicio del Gobierno a como lo veníamos haciendo.

Necesitamos fortalecer y seguir fortaleciendo el sistema de salud, no podemos arriesgar a ninguna familia, si alguno de nosotros tiene la necesidad de salir, pues hacerlo vía telefónica y yo también creo que en la vía general"

Informó que también buscarán reunirse con los diputados y organismos descentralizados para solicitarles un recorte presupuestal.

"Algunos de ellos se molestan cuando les digo así pero no hay dinero, no tenemos el dinero y pues el presupuesto tiene que ser reducido; no podemos cargarle la mano al ciudadano"

"Esto nos hará que no cerremos el año con lo que habíamos pensado, no tenemos dinero", insistió el mandatario.

Finalmente, anunció que para el próximo año no habrá obras extraordinarias a causa de la situación económica.