Nuevo León adelanta fase 2 de prevención del coronavirus

Por: Estrella Gracia

En esta segunda fase se agregan las siguientes medidas de prevención:

- Evitar el saludo de mano y beso e

- Implementar filtros en planteles educativos.

En los filtros se cuestiona si los alumnos han tenido fiebre, tos, o gripa, de contestar que sí a cualquiera de las anteriores se toma la temperatura y se envía a revisión médica.

Además, el Gobierno del Estado solicitó a la población hacer caso omiso a las redes sociales y evitar el pánico.

"Me he dado cuenta que la gente a veces se empanica mucho, tiene cubrebocas, que ya les he dicho que no sirve para nada, los cubrebocas tiene dos utilidades, la utilidad para el paciente enfermo para que no expulse las gotitas de saliva microscopica donde va el virus y para los médicos que van a revisar al paciente", dijo Manuel de la O, Secretario de Salud.

Y ante la solicitud de diputados y ONG´s de posponer o cancelar eventos masivos, el gobernador Jaime Rodríguez señaló que por el momento no es necesario.

"Si tuvieramos una alerta hoy y el festival fuera hoy pues a lo mejor tendríamos que cancelarlo, pero estamos en una etapa primero de observación y decidiremos en el momento que se tenga que decidir, no es el día de hoy", dijo.

Mientras tanto exhortan a la población a mantener las medidas de prevención que son:

- Lavado constante de manos con agua y jabón

- Uso de gel antibacterial

- Usar antebrazo para toser y

- Desinfectar áreas comunes

Esto al señalar que el Covid-19 es menos grave que otros virus, ya que su mortalidad es del 3%, mientras que los casos que se pueden agravar son el 14 %.