Medidas restrictivas 'sepultan' su negocio

Nuevo León.- Durante más de 30 años, Rosa Isela López ha pertenecido a la Unión de Artesanos de Nuevo León, reubicados en la calle de Escobedo en el centro de la ciudad ofreciendo sus productos a sus clientes principalmente al turismo.

Logró sobrevivir a la primera embestida de la pandemia, cuando el Estado ordenó el cierre de todos los negocios no esenciales.

Pero la nueva restricción que ya puso en operación la Secretaría de Salud, acabó por sepultar su negocio y por consecuencia su esperanza de seguir sobreviviendo.

"Ya me voy, después de 34 años estamos obligados a cerrar tristemente de esto vivimos y no hay apoyo del gobierno. Yo nada más quiero decirle a la gente del gobierno que toma estas decisiones que se pongan en nuestros zapatos que no cobre su cheque ni su aguinaldo ni sus bonos extras para que vean cómo hay que subsistir", expresó.

Ella y su madre tienen dos locales, por cada uno pagan a la administración una renta de 14 mil pesos mensuales, más servicios básicos y al no haber ventas sumando las restricciones ha decidido no renovar contrato debido a que se fue a la bancarrota.

"Hemos aguantado estos meses pagando la renta porque queremos seguir trabajando pero no se puede, nosotros nos vamos, somos mi madre y yo las que trabajamos aquí y de esto vivimos. Estoy esperando que me hagan mi cuenta en la administración y yo creo este mes es el último".

Diciembre representa para los comerciantes el mes de mayor bonanza, disminuir los días de venta hasta el 21 de diciembre, los puso contra la pared.

Pero este golpe mortal que sufrió por parte del Consejo General de Salud ya no lo aguantó.

Rosa Isela comenzó a retirar su mercancía, las medidas asumidas por el gobierno del estado en esta pandemia le arrebató el negocio que le daba de comer a ella y su familia.