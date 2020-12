Noé Chávez solicitará licencia hasta enero

Al ser el único precandidato a la Alcaldía de Juárez que se registró ante el Partido Acción Nacional, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad en el Estado, Noé Chávez dijo que solicitará su licencia en enero

| 22/12/2020 | ionicons-v5-c 12:24 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- Durante la atención a medios de comunicación que dio al concluir su evento en la estación Talleres; el funcionario estatal aclaró que no será hasta el 6 de enero cuando solicite su licencia, pues aseguró que no hará precampaña.

"Yo voy a permanecer si dios quiere, hasta el día 6 de enero", dijo "Como nadie se registró a contender por la Alcaldía de Juárez por el Partido Acción Nacional, pues realmente no hay por qué hacer precampañas", ya que aún tiene pendientes en el organismo.

Añadió que pasando las fechas decembrinas hará el anuncio de manera pública.

"Si llego a la Navidad y si llego al Año Nuevo, con todo gusto les haré saber que me voy", dijo.

Chávez Montemayor, agradeció al PAN por "haberse fijado en mí. La verdad es que no pasaba en mi cabeza, no lo tenía pensado", aseguró y dejó en claro que no fue impuesto por el Gobierno Estatal.