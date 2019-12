'No quiero a esos policías en la corporación' Aldo Fasci

Por: Alberto Vásquez

Al considerar que fue una falta grave el haber ordenado a tres detenidos a bailar el performance "El violador eres tú", los tres policías que participaron en estos hechos, están a disposición de la comisión de honor y justicia de la corporación, y aunque aún no se ha dictaminado la sanción, el secretario de Seguridad Pública en Nuevo León Aldo Fasci dijo que no los quiere en la corporación.

"El procedimiento de responsabilidad ya se inició, no sé cuándo lo tengan que resolver porque tienen un plazo, pero no tengan duda que se van a sancionar, eso no se puede permitir ni lo vamos a tolerar y se va a castigar, y se va a hacer lo que decida la comisión de honor y justicia, porque es autónoma, porque no es lo quisiera, porque ellos tienen que resolver conforme a derecho. Señaló Fasci Zuazua.

Explicó que si le preguntarán su opinión personal, pues de inicio están suspendidos ya que él no los quiere en la corporación, sin embargo dijo que se tiene que seguir un procedimiento legal porque si no, los van a regresar.

Señaló que se les hizo fácil, pero precisamente ese es el problema, pues violaron todas las leyes y se empaña la buena labor que hacen los demás policías.

El funcionario dijo que el caso no lo hubieran resuelto si es que sus mismos compañeros no los denuncian ya que era difícil de identificar a los elementos que aparecían en el video que se hizo viral en redes sociales.