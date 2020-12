"No pueden engañar a Salud" Insiste de la O en que tienen pruebas de que no hubo boda

Remarcó que la gente de Showcenter ni los organizadores pueden engañar al departamento jurídico de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria

Monterrey, NL.- Pese a que el equipo de ventas y jurídico de Showcenter Complex aseguró que no existió una boda falsa e incluso no tuvieron derecho de audiencia, el secretario de Salud los contradijo.

En la rueda de prensa diaria de actualización de casos por Covid-19, el titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, sostuvo que tienen pruebas que indican que todo se trató de una fiesta de cumpleaños.

"Vamos a ser claros: no pueden engañar a la autoridad, no nos pueden engañar. Hay múltiples denuncias de que no era una boda, también tenemos las evidencias", dijo el funcionario estatal.

Remarcó que la gente de Showcenter ni los organizadores pueden engañar al departamento jurídico de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria.

"No nos pueden engañar obviamente, el departamento jurídico de la Subsecretaría está haciendo las investigaciones correspondientes para llevar a cabo todas las funciones que van a llevarse a cabo", manifestó de la O Cavazos.

"Hay que ser responsables; si cometieron alguna irregularidad lo van a ver con las instancias adecuadas", exhortó.

Al ser cuestionado sobre la aplicación de alguna sanción contra el establecimiento como se había manejado el domingo, el, no reveló el monto al argumentar que están en un proceso de investigación.