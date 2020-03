"No podemos ser el patio trasero de Estados Unidos": JRC

Por: Rosalinda Tovar

En rueda de prensa, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado, apuntó que el país no puede seguir siendo el "patio trasero" de Estados Unidos, ello al hacer referencia que hablará con el presidente Andrés Manuel López Obrador para controlar el sistema aeropuertario.

El mandatario resaltó que es obligación de la federación tener una atención debida y con mayor visión ante la presencia del coronavirus en México, pues dicha nación está tomando la estrategia necesaria para no tener complicaciones, acción que debe ser adoptada.

"Nuevo León ha avanzado en las etapas, hemos visto que la federación tiene la obligación de avanzar en ese sentido, el presidente y todo su gabinete tienen que ponerle la atención debida mucho más con mayor visión, con mayor urgencia, no podemos ser el patio trasero de Estados Unidos", señaló.

"El presidente de Estados Unidos está tomando decisiones en el sentido económico y en el sentido de salud, nosotros tenemos que hacer lo propio porque no podemos tener una recesión, no podemos tener tampoco una complicación en el sistema de salud por no prever el sentido", continuó Rodríguez.

Añadió que la decisión de dar una indicación en el sistema aeropuertuario es de la federación, por lo que exhortarán a que el presidente tome otras consideraciones para Nuevo León.

"En el sistema aeroportuario tenemos que pedirle al presidente la indicación para que así sea porque es un sistema que depende de la federación de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el Sistema Nacional de Salud tenga también las consideraciones que no es lo mismo Chiapas que Nuevo León; el estado tiene una movilidad superior a cualquier estado del país", concluyó el mandatario.