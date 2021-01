"No me interesa ningún puesto político": Manuel de la O

El funcionario señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna invitación pero dijo de ser así la rechazará

| 07/01/2021 | ionicons-v5-c 15:31 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, descartó ir por alguna candidatura, pues dijo su función es ser doctor y señaló que busca no mezclar la política con la salud.

"Yo no voy a ser candidato a ningún puesto, no me interesa, si me ofrecen un puesto lo voy a rechazar, no me interesa ningún puesto político.

"Mi función es se doctor, es salvar vidas, es prevenir enfermedades, es fomentar la salud y no aceptaría yo ningún puesto político para no mezclar la política con la salud, cuando se mezcla es terrible, es una bomba, una dinamita", aseguró el Secretario de Salud.

Aunque aclaro que no ha recibido ninguna invitación por parte de algún partido político, indicó que de recibirla no la aceptaría.

"No me han ofrecido ningún puesto y si me ofrecen no voy a aceptar nada, si es un puesto electoral no lo voy a aceptar, no puedo mezclar la política con la salud", agregó el funcionario estatal.

Por otra parte, respecto a si sigue en pie permitir que se lleve a cabo la elección interna del PAN, señaló que esta seguirá debido a que cumplen con las medidas sanitarias necesarias.

"Si cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas se va a realizar, no es una reunión de personas, es un proceso electoral para elegir a un candidato, donde existirá un orden, un flujo adecuado, con todas las medidas sanitarias.

"He revisado personalmente y cuenta con todo el equipo de protección personal", indicó De la O Cavazos.