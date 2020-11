Descarta Profeco aumento en el precio de la tortilla

Actualmente en Nuevo León, el kilo de tortilla de mesa se vende en alrededor de los 16 pesos

| 17/11/2020 | ionicons-v5-c 08:13 | - Estrella Gracia |

La Profeco descartó un aumento en el precio de la tortilla.

El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que la principal materia prima no ha incrementado costo, por lo que dijo no hay un sustento para que se dispare el precio del kilo de tortillas.

"Si no ha aumentado nada porque van a subirlo, quienes empezaron con este ruido fue una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México, no hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla, aunque se digan nacionales son sólo agrupaciones regionales, hay más de tres docenas de agrupaciones importantes y esta del Estado de México empezó con el ruido de que iban a subir la tortilla, no hay porque subirlo".

Esto luego de que algunas grupos de tortilleros anunciara un posible aumento para el mes de diciembre.

Actualmente en Nuevo León el kilo de tortilla de mesa se vende en alrededor de los 16 pesos.

La Profeco señaló que los principales fabricantes productores de masa para tortilla no han tenido incrementos en sus costos.