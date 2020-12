¡Covid-19 le roba la Navidad a regios! No hay ánimos para decorar

Regiomontanos han expresado que al ser un año difícil a causa de la pandemia por Covid-19, "lo ánimos están por los suelos"

MONTERREY.- Para estos días en años anteriores, la mayoría de las casas de los regiomontanos e incluso las fachadas de algunas empresas ya comenzaban a iluminarse en vísperas de la Navidad, sin embargo en este difícil año, algunos ciudadanos han expresado que las ganas y ánimos para decorar "están por los suelos", a causa de la pandemia por Covid-19.

Aunque algunas personas no pueden contenerse en poner el pino navideño en sus casas, para otras es muy complicado, ya sea porque no quieren salir a exponerse a las tiendas para comprar los adornos que se ocupan, porque no hay dinero o simplemente no hay ánimos para decorar.

Y es que varias familias regias este año han tenido lamentables pérdidas de amigos y familiares a causa del virus, o incluso ellos mismo han enfermado, por lo que esto ha provocado temor al salir y hacer "compras innecesarias", tal y como lo contó para este medio la ciudadana Carmen Moreno.

"Mi cuñado era quien me ayudaba a decorar la corona y me ayudaba a hacer el moño del pino. Él falleció en agosto y los ánimos no están bien, ya que recuerdas a esa persona en estas fechas", expresó. Añadiendo que también las posibilidades económicas no son buenas para gastar en adornos como: luces, esferas, nochebuenas, entre otras cosas. "Ahorita es mejor ahorrar para cualquier emergencia", añadió.

"Ya habrá otros años para decorar. Las tradiciones no se deben de perder, lo que tiene valor es el significado de la Navidad y la unión familiar", comentó.

"Hay que ser agradecidos de tener salud y pedir a Dios por un 2021 lleno de bendiciones", agregó.

Otros prefieren esperar más días...

Por otra parte, Valeria Parras, ha comentado que ella no ha puesto el pino por falta de adornos y ha dicho que ha sido complicado salir a las tiendas, sobre todo con miedo al exponerse y contagiarse de coronavirus.

"Voy a reciclar de otras navidades, pero hay cosas como las luces que se descomponen y tengo que salir a comprar", añadiendo que "si cierran las tiendas, aún son más complicadas las compras".

"Ya no es como antes, para comprar ropa hay muchas medidas de seguridad, y ya no se disfrutan las compras. Así no dan ganas de salir y comprar nada", comentó.

En redes sociales, internautas también manifestaron que no decorarán sus casas a causa de que nadie va a visitarlos y no podrán mostrar sus decoraciones a sus amigos y familiares.

NL premiará a mejor decoración Navideña

Por otra parte, el gobierno de Nuevo León a hecho esfuerzos con la Corporación para el Desarrollo Turístico convocando el concurso 'Hagamos de esta Navidad, algo Extraordinario' en el que la ciudadanía puede participar enviando fotos de la decoraciones navideñas de sus hogares, edificios, jardines y espacios públicos.

